Томас Нойвирт в 2014 году произвел настоящий фурор, став в образе Кончиты Вурст победителем на конкурсе «Евровидение».

Тогда 25-летний исполнитель получил всемирную известность как «бородатая женщина», тогда же стали активно обсуждать его мировоззрение, внешний образ и сексуальные предпочтения. Согласно информации портала Buratinsburger, в откровенном интервью Томас признался, что с самого детства увлекался женской одеждой, и вот недавно в сети появилось бесспорное подтверждение этих слов — фотографии еще совсем маленького Томаса в довольно вызывающих даже для взрослого позах и женственной одежде…

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