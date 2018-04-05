На праздничных выходных, когда католики и протестанты отмечали Пасху, подруге Бена Аффлека — Линдси Шукас снова пришлось грустить в одиночестве. Как пишет издание 7Дней, актер оставил ее, уехав с бывшей женой и детьми на Гавайские острова.

Дженнифер Гарнер, с которой Бен разводится, была счастлива, ведь все трое ее детей — 12-летняяя Виолетта, 9-летняя Серафина и 6-летний Сэм получили дополнительную возможность пообщаться с отцом. Они погуляли с ним в парке, а потом посетили местный аттракцион — шоу морских львов. И все были в превосходном настроении.

Линдси Шукас снова провела выходные одна в Нью-Йорке. Поскольку Линдси устала от того, что Бен все время ее покидает, чтобы провести время с Гарнер и детьми, как стало известно недавно, она придумала свой план противодействия. Шукас запланировала в обозримом будущем осчастливить Бена Аффлека своим «чадом». Ведь Линдси за это время убедилась, что Бен — прекрасный отец. А когда у Шукас родится ребенок, Аффлеку поневоле придется больше времени проводить с ней ради малыша (или малышки). К тому же, хотя у Линдси есть один ребенок — Мэделин, которую она родила от своего экс-супруга Кевина Миллера, девочке уже исполнилось 5 лет. Так что теперь самое время подумать о том, чтобы подарить ей братика или сестричку.

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