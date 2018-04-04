Отец шехида апрельских боев в Карабахе Нурлана Абдуллаева Расим Абдуллаев утверждает, что глава Исполнительной власти Зардабского района присвоил выделенные на похороны его сына деньги. По его словам, чиновник также собрал на могильный камень деньги со всех районных госучреждений, которые впоследствии тоже присвоил.

«Мой сын Нурлан героически погиб в ходе апрельских боев в Карабахе в 2016 году в Талышкенде. Однако глава ИВ Зардабского района Лютвели Бабаев присвоил себе 500 манатов, которые выделил военный комиссар Зардабского района нашей семье на проведение траурной церемонии. Глава ИВ забрал у меня эти деньги под предлогом, что закажет могильный камень. Под предлогом заказа могильного камня Лютвели Бабаев собрал деньги во всех районных учреждений, большую часть которых он тоже присвоил», — рассказал Расим Абдуллаев «Минвалу».

Кроме того отец шехида отметил, что приказом главы ИВ был убран флаг с могилы Нурлана Абдуллаева.

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