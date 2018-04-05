Елена Малышева попала в эпицентр громкого скандала. В Сети была создана петиция с требованием привлечь звезду Первого канала к уголовной ответственности за якобы озвученные на всю страну призывы к «отстреливанию бездомных собак». Эта фраза была сказана Малышевой в эфире программы «Жить здорово!» от 29 марта этого года. Документ в адрес Прокуратуры города Москвы собрал уже более 13 тысяч подписей.

«Елена Малышева говорит «собак надо отстреливать», то есть призывает к совершению преступлений, предусмотренных статьями 167 и 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, в части жесткого обращения с животными и их убийств. Таким образом, Елена Малышева совершила преступление, предусмотренное частью 4 статьи 32, частями 1 статей 167 и 245 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в петиции.

Телеведущая уже успела прокомментировать сложившуюся ситуацию. Она пристыдила «протестующих». Дело в том, что Малышева только накануне вернулась из Кемерово, где оказывала после трагедии поддержку семьям пострадавших. «Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерова. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим. Думаю, в стране, где погибли 43 ребёнка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека», — цитирует Елену RT.

Minval.az