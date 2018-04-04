Крупнейший видеохостинг, на офис которого напала вооружённая женщина, удалил все её каналы. Преступница вела блоги о животных, вегетарианстве и фитнесе, передает «Лайф».

Пользователи Сети обнаружили личный сайт, видеоблоги, «фейсбук» и «инстаграм» напавшей на офис YouTube Насим Агдам. Все каналы 38-летней женщины уже удалены, как и страницы в соцсетях. При открытии YouTube-блогов Агдам выскакивает сообщение, что канал удалён из-за многочисленных нарушений правил сообщества и введения пользователей в заблуждение.

По данным издания Newshub, в описании своего профиля на YouTube Насим называла себя «персидско-азербайджанской веганкой-культуристом», а также «пропагандисткой здорового и гуманного образа жизни».

На сайте нападавшей написано, что видеохостинг намеренно занижает сумму гонорара, которую она должна была получить за рекламу в своих видео. Например, Насим Агдам возмущалась, что за 300 000 просмотров ей выплатили всего 10 центов. Также женщина рассказывает, что её преследуют противники вегетарианства, которые однажды даже прокололи шины её автомобиля.

Сайт Агдам пока не удалили, как и её канал в «Телеграме», где насчитывается чуть больше 4200 подписчиков. Туда блогерша выкладывала свои фотографии и некоторые видеоролики.

Следствие полагает, что недовольство женщины «дискриминацией» видеохостинга могло стать мотивом нападения. Напомним, что атака на офис YouTube в Сан-Бруно (Калифорния) произошла во вторник, 3 апреля. В результате инцидента трое получили ранения, сама Насим Агдам застрелилась.

Minval.az