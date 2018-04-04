Глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью «Лига.net» заявил, что у него нет войны с украинским президентом Петром Порошенко.

«Нет у меня войны и с Порошенко, несмотря на все перипетии, которые так любят обсуждать в прессе. Я твёрдо стою на своей позиции по разным принципиальным вопросам и стараюсь держать баланс между ветвями власти», — сказал Аваков.

По его словам, они с Порошенко часто дискутируют, у них рабочие отношения.

«Напомню лишь, что министр внутренних дел не является подчинённым президента», — добавил Аваков.

Minval.az