Покупательницы устроили погром в магазине нижнего белья Victoria’s Secret в борьбе за бюстгальтер, на который была объявлена скидка. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Mirror.

В Малайзии, где ислам исповедует большая часть населения, очевидцы сняли на видео, как женщины в паранджах пробиваются сквозь стеклянные стены магазина, не вытерпев ожидания в длинной очереди снаружи здания.

Ажиотаж вызвало снижение цены на белье из коллекции Fresh Escape Mint Collection — бюстгальтеры распродавали по 7 долларов вместо 30.

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