Российская азербайджанская диаспора демонстрирует заинтересованное отношение к предстоящим президентским выборам на своей исторической родине. Многие диаспорские лидеры выступают в поддержку Ильхама Алиева, появляются коллективные и индивидуальные обращения. Одним из первых в этом ряду стал председатель Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии (УРАНКА) Ислам Гусейнов. 14 марта УРАНКА организовала большой городской концерт в честь праздника Новруз Байрамы, который посвятила поддержке президентов Путина и Алиева. О том, почему азербайджанцы с российскими паспортами так заинтересованы в исходе предстоящего волеизъявления, мы беседуем сегодня с Исламом Ровшановичем.

— Ислам Ровшанович, почему вы считаете, что президентские выборы в Азербайджане настолько важны для азербайджанской диаспоры в России?

— Есть очень много причин, но сначала я скажу о самой насущной, той, что «ближе к телу», важна для каждого. В России проживают миллионы азербайджанцев, их благополучие и спокойствие во-многом связаны с тем, как коренное население России относится к диаспоре. Тут, безусловно, многое зависит от нас – насколько мы открыты, инициативны, насколько полезны обществу. Но при этом огромное значение имеют и отношения между двумя странами на официальном государственном уровне. Когда есть взаимопонимание между лидерами, есть взаимопонимание и между народами. Когда дружат лидеры, то дружат и народы. На протяжении последних лет мы видим, что это утверждение правдиво. Между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным – очень доверительные и конструктивные взаимоотношения. И это автоматически сказывается на отношениях наших народов между собой. То есть, в частности, на восприятие российским обществом азербайджанской диаспоры. Именно поэтому диаспора в массе своей хочет, чтобы Ильхам Гейдарович продолжил свою работу на посту президента. И также именно поэтому большинство моих земляков поддержало кандидатуру Владимира Путина на выборах главы Российской Федерации.

Когда мы проводили акцию, посвященную поддержке двух президентов, то придумали такой девиз: «Мы за Путина, мы за Алиева, мы за дружбу народов!». Очень простые слова, но люди восприняли их всем сердцем. Потому что это важно каждому.

Необходимо также отметить ту работу, которую Азербайджан под руководством Ильхама Алиева проводит в отношении диаспор. Начнем с того, что не в каждой стране существует соответствующий государственный орган – а в Азербайджане существует. Я говорю о комитете по работе с диаспорами. То есть президент понимает, что в определенной степени он ответственен за весь азербайджанский народ вне зависимости от гражданства. По моему мнению, это очень мудро и благородно, это позиция настоящего лидера нации. Российские диаспорские организации находятся в тесном контакте с комитетом, и это сотрудничество приносит много пользы. Большинство российских азербайджанцев желает, чтобы эти начинания и тенденции развивались и укреплялись. Поэтому мы за Алиева. Мы не можем прийти на избирательные участки и опустить бюллетени в урны, но мы в силах оказать моральную поддержку, высказать свою позицию и призвать земляков сделать правильный выбор.

— Это основная причина, а какие есть еще?

Как я уже сказал, Ильхам Алиев своей политикой демонстрирует заботу обо всем азербайджанском народе. И вполне естественно, что и азербайджанский народ, в какой бы стране мира не жили его представители, хочет, чтобы его родина процветала и гармонично развивалась. Мы все равно один народ, причем не только на духовно-патриотическом уровне. Во множестве семей родители являются гражданами Азербайджана, а дети – гражданами России. И наоборот. И как здесь провести черту: «Вот это нас волнует, а вот это нет»? Волнует все – и экономика, и культура, и вопросы безопасности, и внешняя политика.

Мы гордимся сегодняшним Азербайджаном, тем уровнем развития, которого он достиг. И понимаем, что это результат работы президента Алиева. Совсем не значит, что нет проблем – они есть у каждого государства. Но совершенно точно: у страны есть лидер, который знает, что делает. Который с успехом реализует большие проекты и умело руководит страной в очень неспокойном мире. Я, как и многие мои соотечественники, убежден: президент Алиев еще многое может сделать для Азербайджана, и поэтому должен продолжить управлять страной. Иными словами, мы за Алиева, потому что мы за благополучие Азербайджана!

— Существует мнение, что у Ильхама Алиева и без того высокий рейтинг и нет серьезных соперников – поэтому выборы не особо важны. Что вы думаете по этому поводу?

— Это неверная и, я бы даже сказал, вредная мысль. Выборы – это самый главный рейтинг. Ведь они складываются из голосов конкретных людей, а не какие-то социологические опросы. Результат голосования показывает, насколько люди доверяют своему лидеру. А когда лидер видит и понимает, что за него реальное большинство граждан страны, он и действует более решительно, с большей ответственностью. Поэтому на выборы обязательно нужно идти и делать свой личный выбор – это не просто право, это долг!

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