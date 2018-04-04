ЗАО «Бакинский метрополитен» получил первый состав вагонов модели 81-765/766, произведенных российским ОАО «Метровагонмаш» (входит в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг», ТМХ), передает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на сообщение метрополитена.

«Первый состав из пяти вагонов во вторник прибыл в Баку. В настоящее время местные специалисты совместно с российскими работают над приведением поезда в полную готовность. Предстоит провести наладочные работы, установить определенное оборудование и после тестовых испытаний пустить состав на линию», — отмечается в сообщении.

По данным метрополитена, договор с «Метровагонмаш» предусматривает поставку в Азербайджан двух пяти вагонных составов модели 81-765/766. Второй состав будет доставлен в Баку до конца мая текущего года.

В каждом составе два головныx и три промежуточных моторных вагона. Срок службы поездов — 31 год.

Поезда имеют сквозной проход и более широкие по сравнению с предыдущими моделями дверные проёмы, а также новую систему светового оповещения открытия и закрытия дверей. Для нового поколения вагонов метро разработаны колёса низко напряжённой конструкции с шумопоглотителями. Также обеспечивается надежная, экологичная, шумо- и теплоизоляция вагонов», — подчеркивается в информации.

Кроме того, в головных вагонах выделены места для велосипедов и колясок. В пассажирских салонах используются системы кондиционирования, вентиляции и обеззараживания воздуха. В новых вагонах также будут установлены USB-порты.

Как сообщалось, ЗАО «Бакинский метрополитен» и ОАО «Метровагонмаш» в феврале 2018 года заключили договор по поставкам для Бакинского метро вагонов серии 81-765/766 и комплектующих к ним.

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