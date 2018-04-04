60-летний мужчина с севера Израиля уже несколько лет боролся с раком толстой кишки, недавно болезнь дала метастазы в печень. Консилиум назначил больному криотерапию — замораживание раковых клеток при помощи разработанного израильской компанией IceCure Medical из Кейсарии специального прибора. Как передает «Минвал», об этом пишет израильское издание «Вести».

В процессе криотерапии врач вводит в пораженный раком орган одноразовую иглу и впрыскивает жидкий азот при температуре 196 градусов ниже нуля. Образовывающийся ледяной шарик вымораживает находящиеся поблизости раковые клетки без ущерба для пораженного органа и без боли для пациента.

«Новая технология позволяет уничтожать пораженные клетки холодом, вместо того чтобы вырезать часть органа, — рассказал доктор Евгений Соломонов, первым в Израиле выполнивший эту операцию. — Такое лечение может заменить хирургическое вмешательство — во всяком случае в определенных ситуациях. Замороженная область ограничена, поэтому ущерб организму минимальный. Новый метод позволяет полностью очистить печень от раковых клеток».

Экстремальный холод позволяет ликвидировать раковую ткань определенной плотности и избежать удаления здоровых тканей органа или даже целого органа. Никакая ткань, будь она здоровая или пораженная раком, не может устоять при такой низкой температуре. При впрыске жидкого азота образуются кристаллы льда, разрывающие клеточную мембрану раковой ткани с последующим ее отмиранием, после чего за дело принимаются лейкоциты — они очищают организм от мертвых раковых клеток.

Недавние исследования показали, что после криотерапии иммунная система возрождается и нейтрализует оставшиеся раковые клетки. Методика была ранее опробована на больных раком груди и почек, в Израиле ее впервые применили для лечения рака печени. Этот вид опухолей считается опасным для больного и весьма сложным в лечении.

Перед началом криотерапии доктор Соломонов удалил часть раковой опухоли — ту, к которой было сложно подступиться, — а оставшуюся часть выморозил для уничтожения метастазов. В более простых случаях операция проводится даже без наркоза и разрезов, и пациента можно выписывать через несколько часов после процедуры.

Тем не менее необходимо убедиться, что болезнь не вернулась, поэтому раз в несколько месяцев пациент должен проходить магнито-резонансную терапию (MRI) — подобно всем восстанавливающимся после онкологической операции больным.

Компания IceCure Medical занимается разработкой и изготовлением приборов для лечения опухолей, доброкачественных и злокачественных. Прибор криотерапии получил сертификат FDA — Федерального управления США по контролю за лекарствами и разрешен к применению в Израиле. Некоторые больницы Израиля уже закупили такие приборы.

Minval.az