«Ни Ереван, ни Баку не смогут предъявить Москве ультиматум, говоря, что если вы каким-то образом не решите карабахскую проблему, мы пойдем к вашему противнику, потому что даже простейшие региональные державы, Турция и Иран, не могут выступить против Москвы, сегодня они на стороне России».

Об этом заявил российский политолог, социолог и философ, лидер «Международного евразийского движения» Александр Дугин, комментируя сегодняшнюю встречу лидеров России,Турции, Ирана в Анкаре.

«Россия никогда не дружит с другими странами таким образом, чтобы предавать своих союзников. Армения находится в структуре геополитических интересов России. Нет причин беспокоиться. Сближение с Турцией никоим образом не повлияет на отношения между Москвой и Ереваном. Во-вторых, у Турции нет никаких ни геополитических, ни символических вопросов к Армении, за исключением некоторых исторических вопросов. Важным моментом здесь является то, что сближение России, Турции и Ирана показывает, что и Армения, и Азербайджан должны искать свое место в этом треугольнике. Фактически, Баку в принципе так и делает. Баку, видя этот процесс, понимает, что у Москвы для решения какой-либо региональной проблемы нет никакой альтернативы. И надо сказать, что Ереван очень давно это понял. Сегодня ни у Еревана, ни у Баку, по моему мнению, нет реальной свободы для маневра», — отметил он в беседе с Первым армянским информационным.

По мнению Дугина, американцы доказывают, что они не могут решить проблемы даже в тех регионах, которые являются зонами их жизненных интересов, например, на Ближнем Востоке.

«Поэтому, на мой взгляд, это будет иметь влияние только в том смысле, что Ереван, который является союзником России, и Баку, который в последнее время стремительно сближается с Россией, попытаются найти свое место в этом треугольнике. И они могут иметь свое место, потому что армяне тесно сотрудничают с Ираном, Азербайджан традиционно с Турцией, и если эти перекрестные связи, если они будут конструктивными и будут играть свою роль в евразийском геополитическом союзе, все это может расширить свое влияние. И, конечно, нужно искать гармоничное и сбалансированное решение карабахской проблемы, но тема Армении или карабахского вопроса не обсуждается на российско-турецких встречах или в рамках сотрудничества Россия-Турция-Иран», — говорит Дугин.

По его мнению, Россия, Турция и Иран, прежде всего, противостоят Соединенным Штатам и противостоят не на территории самих США, или Кубы, или Латинской Америки, а противостоят непосредственно в той области, которую считают зоной своих интересов.

«Это оборонительная стратегия против однополярного мира. Во-вторых, они, конечно же, пытаются заложить свои интересы в послевоенную ситуацию в Сирии, но это невозможно, если американские базы не покинут Сирию. Американцы серьезно укрепились на территории сирийского Курдистана, поэтому сейчас разрабатывается стратегия, как выжить американцев из Сирии, потому что только после этого можно будет говорить об интересах Турции или России, или Ирана, и сохранение территориальной целостности Сирии сейчас зависит от того, будут американские войска на севере Сирии, или нет. Вопрос саудовцев и ваххабитов, по сути, уже решен. А если учесть, что Катар тоже выпал из этой конфигурации и больше не играет активной роли в этом конфликте, напротив, он сближается с Россией, Турцией и Ираном, то становится ясно, что продолжение конфликта держится исключительно на американцах и курдах. Курды продолжают отчаянно цепляться за помощь Америки, поэтому урегулирование сирийского конфликта зависит от разделения курдов и американцев, если курды осознают новую ситуацию. Сейчас переломный момент, потому что на самом деле Иран, Турция и Россия должны сейчас выкинуть американцев с Ближнего Востока. Это может быть очень проблематичным, потому что после взятия Африна такой ультиматум будет предложен также представлен Рожаве. Турки скажут – или выдаете нам тех, кого мы считаем террористами, или мы продолжим наступление в направлении северо-востока Сирии. И что делать после этого? Там есть американские базы. Следовательно, ситуация накаляется, и один шаг в ту или иную сторону, и будет либо конфликт или война, либо серьезное столкновение, потому что я действительно не верю, что американцы просто возьмут и выведут свои базы из Сирии. Но ситуация серьезная. Очень сложно сказать, чем все это кончится, потому что сейчас мы опять очень близко стоим к третьей мировой войне, как было во время кризиса в Крыму, в Донбассе. Конечно, есть много шансов избежать этого, но мы подошли к черте, от которой никто не может отступить назад без катастрофических разрушений для своих собственных стран. Если Россия, Иран, Турция или США отступят в Сирии хоть на шаг, все может рухнуть на их же головы. Короче говоря, ситуация чрезвычайно напряженная, и визит Путина в Анкару не является дежурным визитом. Сегодня решается мировая история, которая может привести к последствиям, по сравнению с которыми все предыдущие войны и конфликты покажутся просто шутками. Важно, чтобы все понимали, что происходит, потому что происходит нечто чрезвычайно важное», — подчеркнул он.

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