В Анкаре началась трёхсторонняя встреча лидеров России, Турции и Ирана по САР.

Как отметил спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, в ходе переговоров Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани обсудят весь спектр сирийского урегулирования, а также наметят его перспективы.

— Думаю, перспективы, в принципе, просматриваются нормальные сейчас, хорошие, с учётом положительных результатов в том, что у нас в Восточной Гуте, — отметил он.

Как передает «Лайф», помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что главы государств в ходе встречи обсудят продвижение конституционной реформы в Сирии, а также выполнение резолюции СБ ООН, которая призывает к прекращению огня на всей территории САР.

— Роль членов международного сообщества — это помогать достичь консенсуса и продвинуться в скорейшем восстановлении прочного мира и возвращении страны к нормальной жизни, — подчеркнул Ушаков.

Minval.az