26-летняя датская модель Нина Агдал, которая почти год встречалась с Леонардо Ди Каприо, выложила в «Инстаграм» откровенный снимок из леса. Автором фотографии, по-видимому, стал возлюбленный модели.

«Когда освещение и ваш парень хороши, сделайте то, что должны сделать», — подписала фото Нина Агдал.

Менее чем за сутки снимок набрал больше 70 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

Кстати, упомянутый Ниной Агдал бойфренд — Джек Парис Таубман, сын модели Кристи Бринкли. Парень также работает фотомоделью, поэтому откровенные снимки в «инстаграме» возлюбленной его ничуть не смущают, отмечает Лайф.

Minval.az