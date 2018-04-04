Врачи хотели сказать матери, что её ребёнка собираются отключить от аппарата жизнеобеспечения, но застали Кэтрин Дэвидсон за сексом с мужчиной, который и нанёс малышке смертельные травмы. Женщине и её бойфренду Гордону Маккею пришлось прерваться, когда в комнату ожидания вошёл полицейский, чтобы сообщить печальные новости, сообщает «Лайф» со ссылкой на Mirror.

У пятимесячной дочки было сильное кровотечение в мозгу после того, как Гордон, бывший солдат, начал её сильно трясти. Но, несмотря на это, Кэтрин больше беспокоилась о судьбе своего бойфренда, чем об умирающей девочке, пока они были в больнице.

38-летний Гордон признался в убийстве девочки, за которой он присматривал в своём доме в Бакхейвене. Рентгеновские снимки показали, что у неё было несколько переломов по всему телу. Когда малышку отключали от аппарата, Кэтрин некоторое время подержала её на руках, а потом заявила, что сейчас она нужнее своему бойфренду.

Кэтрин начала встречаться с Гордоном, который жил по соседству, после того как разорвала отношения с отцом её детей. В день трагедии пара курила марихуану, после чего мать оставила бойфренда последить за младшей дочкой, пока она собирала старших детей к бабушке. По словам мужчины, он отошёл от ребёнка на пару минут, а когда вернулся, то обнаружил, что она запуталась в игрушке и не дышит. Тогда он стал трясти её, чтобы она пришла в сознание.

Впрочем, погибшая девочка и раньше попадала в больницу — у малышки был перелом руки. Приговор Гордону, который сам воспитывает двоих сыновей, будет вынесен в следующем месяце.

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