Хотелось бы немного поговорить о том, что практически забыто руководством многих СМИ в нашей стране – об этике. Да-да, о той самой журналистской этике, которая является непременной частью нашей профессии. И этика эта, к сожалению, сегодня забыта очень многими представителями местных СМИ.

Вчера распространилась новость о смерти гинеколога Сабины Мирзаевой. Врач скончалась от инсульта. Ей не было и 40-ка лет. Очень многие пользователи социальной сети Фейсбук были шокированы внезапным и трагическим уходом из жизни талантливого молодого врача, или как писали в сети Врача от Бога.

Казалось бы, умер человек, и на этом должна быть поставлена точка. Но только не для наших некоторых СМИ, которые по-прежнему продолжают делать «читабельность» на новостях, связанных с «душещипательными» подробностями – и как «рыдала мать Сабины Мирзаевой, когда тело дочери обмывали в мечети», и «фотографии, сделанные на кладбище во время похорон», и какие-то подробности личной жизни покойной.

Зачем, коллеги? Зачем вы это делаете? Неужели никто из вас не подумал, что всю эту информацию читают друзья и родственники умершей, и это причиняет им лишнюю боль? Зачем раздувать «сенсацию» из человеческого горя? Конечно же, наше издание тоже поделилось сообщением о смерти Сабины Мирзаевой, но не более. Наверное потому, что понятие журналистская этика нами глубоко уважается. Наверное, потому что человек уходит, и о нем остается добрая память, которую надо уметь уважать.

Сотрудники сайта Minval.az искренне скорбят и выражают глубокие соболезнования семье Сабины Мирзоевой, ее детям, оставшимся сиротами, ее родителям, потерявшим единственную дочь.

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