5 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преобладание переменной облачности, в основном без осадков. Местами возможен туман, ветер южный, умеренный.

Как сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшероне ночью составит 5-7, днем — 10-14 градусов тепла, в Баку ночью также 5-7, днем — 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем — 55-65%.

В районах республики осадки также прекратятся, местами возможен туман, утром в восточных районах ожидается морось. Восточный ветер днем временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью 3-8, днем 14-19 градусов тепла, в горных и предгорных районах ночью от двух градусов мороза до трех тепла, днем 6-11 градусов выше нуля.

Minval.az