Торговый центр «Персей» загорелся в среду на востоке Москвы, спасатели эвакуируют посетителей, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

«Пожару присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице», — сказал собеседник агентства.

Источник «Интерфакса» уточнил, что пожар возник на складе, который находится на третьем этаже ТЦ «Персей». Всех посетителей эвакуировали. По словам источника, в здании находились около 300 человек.

Инцидент произошел на фоне массовых проверок крупных торговых центров после трагедии в Кемерово.

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