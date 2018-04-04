«Различные радикальные силы, на языке которых только одни ругательства и оскорбления, утверждают, что в Кёльне после мероприятия в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев я был вызван в полицию. Еще одна их ложь в том, что меня якобы продержали несколько часов в полицейском участке и выписали «штраф» в размере 100 тысяч евро. Значит, они сначала сочиняют одну ложь, после добавляют к ней другую ложь и этот поток не прекращается».

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Адиль Алиев.

Он заявил, что его не вызывали в полицию в Кёльне:

«А если меня там не было, значит, и оштрафовать меня на «100 тысяч евро» не могли. Но они не отступают от своей лжи, сейчас прицепились, что якобы на мероприятие в Кёльне было израсходовано 80 тысяч евро. За 3-часовую аренду зала отеля было заплачено всего 1400 евро, есть и квитанция, но они все повторяют свое. Бесполезно что-либо им объяснять, их вопли, ругань, ложь и клевета останутся им же самим».

Депутат сказал, что уже вернулся в Баку.

Minval.az