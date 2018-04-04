Братьев-миллиардеров Магомедовых сдала следствию их собственная подчинённая, генеральный директор «Сумма групп» Лейла Мамедзаде. Как пишет Mash, сделку со следствием она заключила ещё в 2016 году.

По данным телеграм-канала, разработка «Суммы» началась ещё в 2014 году. Вскоре после назначения Лейлы генеральным директором в 2016 году её пригласили на встречу.

42-летняя Лейла Рафаэловна Канторович-Мамезаде родилась в Баку. Образование в сфере финансов и нефтяного дела она получила в США. Жила в США, Великобритании и в Нидерландах. Специализировалась на управлении инвестициями и анализе рисков. Лейла Мамедзаде в компаниях Halliburton и Royal Dutch Shell отвечала за разработку стратегии компаний. По некоторым данным, Лейле Мамедзаде принадлежит 20% акций холдинга «Сумма».

Мамедзаде пошла на сделку, в обмен на доступ к бухгалтерии и всем материалам «Суммы» Лейла осталась в статусе обыкновенного свидетеля, пишет канал. Теперь к делу также добавилась служебная переписка Лейлы и Магомедовых.

Совладельцев ГК «Сумма» Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова подозревают в хищениях в особо крупном размере при строительстве стадиона «Арена Балтика». По решению суда их арестовали на два месяца.

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