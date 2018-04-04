«Демонтаж флагштока на площади флага был связан с проблемой устойчивости к сильному ветру».

Об этом сказал заместитель премьер-министра Абид Шарифов.

По словам А.Шарифова, наверное, недостатки в вопросе устойчивости к сильному ветру были допущены при изготовлении на заводе:

«Поэтому были приглашены иностранные эксперты и флагшток был демонтирован. Я не владею последней информацией, так как вопросом заняты другие люди».

Президент Ильхам Алиев издал указ о строительстве Площади госфлага в 2007 году. Проект был разработан американской компанией Trident Support и реализован азербайджанской компанией Azenko.

1 сентября 2010 года в Баку состоялось торжественное открытие Площади Госфлага.

Флагшток в Баку до мая 2011 года был самым высоким в мире. Однако в Душанбе построили 165-метровый флагшток.

Площадь занимает территорию в размере 60 гектаров. Общий вес флагштока — 220 тонн. Ширина флага составляет 35 метров, длина — 70 метров, общая площадь — 2450 квадратных метров, а вес — примерно 350 килограммов.

На площади также изображены государственные символы — герб, текст гимна и карта Азербайджана, выполненные из позолоченной бронзы и создан Музей государственного флага.

Minval.az