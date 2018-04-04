Стало известно, что пропавший без вести в Габале человек был убит супругой.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате оперативно-поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции и прокуратуры, было установлено, что 25 марта между жителем села Тиканлы Дурсуном Рафиевым и его супругой Вюсалей Мамедшарифовой возник конфликт, в результате которого женщина и ее деверь Вюсал ударили Дурсуна камнем по голове.

Тело умершего было сброшено в выгребную яму во дворе дома.

Правоохранители извлекли тело Рафиева. В.Мамедшарифова и В.Рафиев были задержаны.

По факту ведется расследование.

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