«На Баилове переселены 97 семей. Шесть домов, из которых были переселены люди, разрушились. Если бы мы вовремя не переселили бы бы их, стали бы свидетелями тяжелых последствий».

Об этом заявил вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов.

«На указанной территории на Баилове проводить строительные работы нельзя. Эти дома нужно снести. Сейчас мы работаем над вопросом выдачи единовременной компенсации 97 семьям, которых надо переселить из оползневой зоны Баила. Но это непростая задача. Мы стараемся решить вопрос финансирования», — отметил заместитель премьер-министра.

Minval.az