Новорождённый ребёнок, похищенный обезьяной из дома в штате Орисса, Индия, был найден мёртвым в колодце, сообщает Mirror.

Мать погибшего младенца уверяет, что работала во дворе, когда обезьяна похитила её спящего ребёнка из дома. Женщина сразу же подняла тревогу и позвала на помощь соседей, но животное бесследно исчезло вместе с младенцем. Местные жители приступили к поиску ребёнка и спустя сутки обнаружили его тело в колодце за домом родителей.

Теперь тело новорождённого отправлено в больницу города Банки для экспертизы. Отмечается, что мальчик с рождения страдал неустановленным заболеванием, из-за которого находился в критическом состоянии, а единственным человеком, который видел обезьяну, была мать ребёнка. Официальная причина смерти младенца пока не названа, по факту его гибели ведётся следствие, отмечает Лайф.

Minval.az