Президент России Владимир Путин заявил, что нет ограничений для возможного совместного производство С-400 и передачи технологий турецкой стороне, передает РИА Новости.

«Вопрос по поводу совместного производства, передачи технологий для нас находится не в сфере доверия, либо какого-то политического взаимодействия. Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов. Каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет», — добавил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

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