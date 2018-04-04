Спецслужбам удалось предотвратить два теракта благодаря информации от иностранных коллег.

Как передает РИА Новости, об этом заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

«Как вы все знаете, в прошлом году США, а российско-американские отношения сейчас переживают не самый лучший период своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. В это же время удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров», — рассказал он, выступая на московской конференции по международной безопасности.

Это позволило сохранить сотни жизней мирных граждан, отметил Бортников.

«Это примеры ответственного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — добавил глава ФСБ. Он выразил надежду, что Россия продолжит эффективное взаимодействие с иностранными спецслужбами во время чемпионата мира по футболу.

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