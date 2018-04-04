Популярный браузер Google Chrome сканирует файлы на компьютерах под управлением Windows. Об этом заявила эксперт в области кибербезопасности Келли Шортридж, пишет Motherboard.

Она отметила, что браузер проверил все папки на ее компьютере, включая папку «Документы». Причем о наличии данной функции в браузере специалист даже не подозревала.

Известно, что данная функция начала работать в 2017 году, после выпуска важного обновления для браузера — инструмента для сканирования компьютера Cleanup Tool. Данный инструмент использовал технологии антивирусной компании ESET.

Функция, по словам создателей браузера, предназначалась для того, чтобы сделать серфинг для пользователей «безопаснее и чище».

Авторы издания заявили, что целью сканирования компьютера браузером является лишь обнаружение и удаление нежелательного ПО. А потому с его удалением торопиться не стоит.

Minval.az