Ереван продолжает работу с российскими партнерами в рамках покупки комплексов «Искандер», заявил министр обороны Армении Виген Саргсян.

«Мы постоянно работаем с нашими партнерами по возможности поставок вооружений, в том числе и в рамках финансовых инструментов», — сказал В.Саргсян, отвечая на просьбу «Интерфакса» подтвердить информацию о том, действительно ли Ереван ждет от России третий кредит на покупку «Искандеров», которые разместит на границе с Азербайджаном.

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Как сообщал вчера «Минвал», ереванская газета «Жаманак» со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия собирается предоставить Армении третий кредит для закупки очередной партии оружия из России.

Как передает источник издания, «это станет ответом России Азербайджану, который не только отказывается покупать оружие у России, но и отдает предпочтение турецким, пакистанским, израильским, а недавно и белорусским поставщикам вооружений».

«В отличие от предыдущих, этот российский кредит будет беспроцентным, и большая партия оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в рамках кредита будет размещена на приграничных с Азербайджаном территориях, взяв под прицел инфраструктуры стратегического значения»,- пишет газета.

Minval.az