«Азербайджанские власти начали расследовать, кто проводит атаки из-за границы. В последнее время одним из организаторов таких атак называют бывшего первого вице-премьера, проживающего в настоящее время за границей Аббаса Аббасова. О нем в негативном ключе отозвались и официальные лица, намекнув, что атаки на различных мероприятиях организуются Аббасом Аббасовым». Об этом пишет газета «Ени Мусават».

«Имя Аббаса Аббасова упоминается в качестве главного фигуранта в направленных против властей планах перед предыдущими президентскими выборами. Например, помощник президента Али Гасанов на днях заявил, что перед президентскими выборами 2013 года на Азербайджан оказывалось давление. Он особо подчеркнул, что эти силы снова активизировались.

Ни для кого не секрет, что Аббас Аббасов был одним из главных лиц этой группы. До сих пор об этом напечатано много статей. Достаточно вспомнить, что перед президентскими выборами 2013 года он создал против властей «Союз миллиардеров». Хотя сам Аббас Аббасов старается доказать, что все написанное о нем – это неправда. В этих вопросах его самым близким товарищем по оружию является бывший министр транспорта Зия Мамедов. Аббасов и Мамедов, чья бизнес-деятельности и политические интересы совпадают, оба были удалены из правящей команды в том числе и по причине наличия связей за рубежом», — отмечает газета «Ени Мусават»

Газета напоминает, что после утраты должности в Азербайджане, Аббас Аббасов покинул страну, а в след за ним это сделал и его сын Айдын Аббасов.

«Сын потерявшего свою должность министра транспорта Зии Мамедова Анар Мамедов тоже покинул страну. Хоть Айдын Аббасов и живет в Турции, но имеется информация о наличии у него тесных связей с Россией. Как говорят, Анар Мамедов живет в Англии. Он вместе с семьей покинул страну в 2015 году. Также ходит информация, что «Garant Holding», которым он руководил, продан арабам.

Безусловно, оба имеющих большое состояние сына попавших в немилость чиновников в любом деле оказывают поддержку своим отцам. Разные источники отмечают, что эти версии имеют право на существование. Согласно таким утверждениям, Айдын Аббасов имеет связи с недовольной частью проживающих в Европе эмигрантов. Также имеются заявления, что Анар Мамедов очень недоволен нынешними властями. Сообщается, что отстранение Зии Мамедова от правящей команды очень разозлило клан Мамедовых. Они готовы в любой момент воспользоваться ситуацией и подставить подножку властям», — отмечает газета.

«Годами ранее Анар Мамедов, учредив «Азербайджано-Американский Альянс», смог создать видимость поддержки властям Азербайджана с помощью лоббистской деятельности. В тот период всем было ясно, что на самом деле Анар Мамедов больше всего лоббирует интересы своего клана. Имеется информация, что теперь он использует накопленный опыт против властей Азербайджана. В целом, Анар Мамедов характеризуется как эмоциональный молодой человек, не имеющий политических расчетов. Впервые Анар Мамедов попал в центр внимания общественности после того, как в одном из ресторанов поручил зарезать медведя и пожарить из него шашлык. Его дальнейшие поступки тоже не остались без внимания. Когда Дональд Трамп был кандидатом в президенты, Анар Мамедов начал поспешно публиковать на своих сайтах новости, в которых выпячивал связи Мамедовых с Трампом и членами его семьи. Статья, опубликованная по заказу Анара Мамедова сразу после избрания Трампа президентом, нанесла большой удар по являвшемуся тогда министром транспорта Зие Мамедову. Эмоциональные и поспешные действия Анара Мамедова привели в итоге к тому, что Зия Мамедов потерял свою должность.

Могут ли теперь Аббасовы и Мамедовы, у которых есть связи с управляющими миром и, в частности, кавказским регионом, центрами силы, предпринять шаги против властей Азербайджана?

Могут ли они создать связи с недовольной частью эмигрантов и обеспечить поток информации? Да, они не осведомлены обо всей смуте, происходящей внутри властей, как Эльдар Махмудов. Махмудов 11 лет был внутри власти и руководил такой структурой, что даже если бы не хотел, то все равно получил бы кучу информации.

Но его тоже отстранили от власти, как Аббаса Аббасова и Зию Мамедова. Возможно, что Эльдар Махмудов тоже обеспечивал этот поток информации со стороны недовольных эмигрантов. Не исключено, что он объединил интересы с недовольными властями Аббасовым и Мамедовым на данном этапе. После президентских выборов, независимо от их результатов, правда всплывет», — резюмирует «Ени Мусават».

Minval.az