Выдающийся азербайджанский ученый, хирург, педагог, заведующий 2-й кафедры хирургических болезней Азербайджанского медицинского университета, директор Научно-хирургического центра имени академика М.Топчубашева, академик Беюккиши Ага оглы Агаев скончался сегодня в возрасте 90 лет.

Беюккиши Агаев – академик Национальной академии наук Азербайджана, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель наук Азербайджана, лауреат Государственной премии Азербайджана. Он возглавлял Научно-хирургический центр им. академика М.Топчубашева министерства здравоохранения Азербайджана.

С 1958 года преподавал в системе медицинских институтов, а с 1973 года – заведующий кафедрой хирургических болезней Азербайджанского медицинского университета, являлся главным хирургом Минздрава страны. Автор более 400 научных работ.

Известный азербайджанский ученый являлся действительным членом международного гастроинтестинального клуба (Нидерланды), членом правления Европейской ассоциации по травме и экстренной хирургии (Италия); членом правления Европейского общества хирургов (Германия) и Евроазиатского общества гастроэнтерологов (Турция).

Minval.az