Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим в десяти встречах Лиги чемпионов подряд, передает официальный сайт УЕФА.

Роналду установил рекорд во вторник в схватке четвертьфинала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», окончившейся со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

Португальский форвард забил дважды, причем его второй мяч, забитый ударом в падении через себя, вполне может быть признан лучшим голом турнира. В результате этого в его активе стало 14 голов в девяти играх текущего розыгрыша турнира.

К.Роналду в беседе с журналистами вспомнил похожий эпизод, случившийся в матче отборочного этапа ЕВРО-2008 против сборной Азербайджана.

«Однажды мне удалось пробить таким же образом в матче с Азербайджаном, но мяч, по мнению судьи, попал в поле после перекладины. Теперь у меня все получилось. Спасибо болельщикам «Ювентуса» за аплодисменты», — рассказал он.

Minval.az