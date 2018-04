39-летняя жительница штата Калифорния по имени Насим Агдам, устроившая стрельбу в штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно, оказалась азербайджанкой.

Насим Агдам, которая использовала имя Насиме Сабз в своих аккаунтах в Facebook, Instagram и на личном web-сайте, называет себя иранкой азербайджанского происхождения, пишут местные СМИ. Женщина была вегетарианкой и зоозащитницей. Она вела блоги в YouTube и публиковала странные ролики.

Насим хорошо известная в качестве зоозащитныцы в иранском и турецком обществе, отмечает Mirror.

BREAKING: Just spoke to the father of Nasim Aghdam. He says his daughter had been missing for several days. When cops found her in NorCal last night, he warned them she was angry with YouTube. @CBSLA pic.twitter.com/mgCw9ivqos

— Tina Patel (@tina_patel) 4 апреля 2018 г.