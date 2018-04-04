Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Государства Палестина Риада Малки.
Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Государства Палестина Риада Малки.
Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2018/04/04 11:03
Раздел: Новость
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