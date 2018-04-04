31 марта отмечалось столетие трагических событий 1918 года в Баку и Бакинской губернии — День геноцида азербайджанцев. В указе президента Азербайджана Ильхама Алиева о мероприятиях, посвященных этому событию, говорится, что на различных этапах истории армянские националисты в целях реализации мифической идеи «Великой Армении» осуществляли этнические чистки, депортации и геноцид. Одной из самых чудовищных трагедий, учиненных против азербайджанского народа, стали массовые расправы, совершенные с особой жестокостью 100 лет назад – в марте-апреле 1918 года дашнакско-большевистскими вооруженными отрядами, действовавшими под мандатом Бакинского Совета.

Как пояснил старший научный сотрудник института славяноведения РАН, кандидат исторических наук Ильгар Мамедов в беседе с «Вестником Кавказа», события того времени стали как продолжением предыдущей, так и началом будущей преступной политики, свидетелем которой мир стал позже, в частности в Ходжалы. Поэтому проблему историк счел необходимым рассмотреть в более широком политическом контексте и исторической перспективе.

«В середине 1850-х в Османской империи начали свою деятельность европейские и американские миссионеры, чья работа по внедрению баптизма и протестантизма среди армян имела исключительно разрушительные последствия. Великобритания и США спонсировали протестантов, Франция и Австрия — католиков. Британия использовала протестантов-армян для защиты своих интересов в Индии и в России. Французам католики-армяне нужны были для продвижения собственных интересов на Ближнем Востоке. Западные державы под видом защиты религиозных прав армян стремились захватить часть территории Османской империи».

Историк напомнил, что в 1878 году в турецком Сан-Стефано между Российской и Османской империями был подписан мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1877-1878 годов, а уже через несколько месяцев в Берлине состоялся международный конгресс, созванный для пересмотра условий Сан-Стефанского мирного договора. Конгресс завершился подписанием Берлинского трактата, статья 61-я которого призвала османское правительство осуществить реформы в провинциях, где проживали армяне. «Блистательная Порта обязуется осуществить, без дальнейшего замедления, улучшения и реформы, вызываемые местными потребностями в областях, населенных армянами, и обеспечить их безопасность от черкесов и курдов. Она будет периодически сообщать о мерах, принятых ею для этой цели, державам, которые будут наблюдать за их применением». «Контроль над реализацией реформ передавался России, а также пяти европейским державам — Австро-Венгрии, Британии, Германии, Италии и Франции. Армянский фактор использовался европейскими державами для оказания давления на Османскую империю, чтобы та была более уступчивой в других вопросах. Армянский фактор использовался также и для оказания давления на Россию в целях предотвращения усиления ее влияния в регионе. Противоречия великих держав, порожденные решением Берлинского конгресса, вызвали в армянских националистических кругах большие надежды на помощь со стороны европейских держав, прежде всего, Великобритании. Отвернувшись от России, армянские националисты стали склоняться к европейским державам. Однако необходимость в армянских националистах у европейцев отпала практически после Берлинского конгресса. Британия уже добилась ограничения влияния России в ближневосточной политике, а от османского правительства британцы получили доступ на Кипр в обмен на обязательство защищать Османскую империю от России», — заявил Ильгар Мамедов.

По его словам, после Берлинского конгресса для «решения армянского вопроса» создаются партии ”Гнчак” и ”Дашнакцутюн”: «Эти партии хотели создания на территории шести восточных вилайетов Османской империи и на закавказских территориях Российской империи независимой Армении. Средством достижения этих целей был террор. В 1890-х в Османской империи армянскими националистами был совершен ряд террористических актов для изгнания местного населения с территории тех вилайетов, на которые они претендовали. Кроме того, армянские националисты путем применения насилия и террора против турок и курдов пытались спровоцировать их на ответные действия, чтобы подкрепить свои лозунги об «уничтожении невинных армян» и привлечь внимание европейцев. Однако европейцы, использовавшие армян и добившиеся своих целей, уже вышли из этой игры».

Согласно утверждению Мамедова, не добившись своих целей в Анатолии, в начале XX века армянские националисты, пользуясь подъемом национального движения в России, начали подрывную деятельность на Южном Кавказе: «Трагические события начались 6 февраля 1905 года в Баку и вскоре распространились на другие регионы, где проживало и армянское, и азербайджанское население. Главным центром боев стал Нагорный Карабах. Общее число потерь составило тогда, по разным данным, от 3 тысяч до 10 тысяч человек. После Октябрьской революции 1917 года Баку оказался в руках Бакинского совета, который позже возглавил Степан Шаумян, активно сотрудничавший с партией ”Дашнакцутюн”. Формирования Совета, в значительной мере состоявшие из армянских солдат, дезертировавших с фронта, учинили в марте 1918 года в Бакинском уезде погромы. Только за один день 31 марта в Баку было убито более 30 тысяч мирных жителей. Вот как характеризовал эти события сам Шаумян: ”Мы открыли наступление по всему фронту. У нас были уже вооруженные силы, около 60 тысяч человек. У ”Дашнакцутюн” имелось также 3-4 тысячи из национальных частей, которые были в нашем распоряжении. Участие последних придало гражданской войне отчасти характер национальной резни. Мы шли на это сознательно”. Бесчинства продолжались в Шамахинском, в Губинском уездах, в Ленкорани и в других частях Азербайджана. Всего в марте-апреле 1918 года армянскими вооруженными было убито более 50 тысяч азербайджанцев, русских, евреев, грузин».

В 1919 году армянская часть Карабаха официально признала власть Азербайджана. Это признание было зафиксировано в соглашении между правительством Азербайджана и армянами Карабаха. В 1919 году было учреждено Карабахское генерал-губернаторствo под юрисдикцией АДР с центром в Шуше и под руководством губернатора Хосров-бека Султанова. Оно было признано единственной легитимной властью в этом крае. В том же году Армянский национальный совет, не нашедший поддержки у англичан, был вынужден отказаться от планов по присоединению Карабаха к Армении и признать юрисдикцию АДР. Делегация армян Карабаха во время встречи в Баку с председателем совета министров АДР Насиб-беком Усуббековым выразила признательность правительству Азербайджана за мирное разрешение карабахской проблемы.

По сообщению побывавшего в Карабахе британского журналиста Роберта Скотланд Лидделла, в регионе установился мир, какого, по словам жителей, не было никогда. Он писал из Шуши в Лондон: ”Мир пришел в Карабах. Армяне согласились подчиниться азербайджанскому правительству. Армяне говорили, что до этого никогда не было такого порядка в Шуше и Карабахе. Оба народа были готовы мирно продолжать свою жизнь и сделали бы это, если бы не вмешательство агитаторов. Я убежден, что именно они ответственны за армяно-азербайджанскую резню в Закавказье. Армянские пропагандисты делают свое дело сознательно, но я убежден, что их деятельность в Закавказье является чистой провокацией”.

По словам Мамедова, «внешняя поддержка имела ключевое значение для появления армянского вопроса. Для осуществления своих террористических акций армянские националисты сотрудничали не только с царскими властями, но и с их противниками — большевиками, меняя союзников и внешнюю ориентацию. Попытки усидеть на двух стульях продолжаются и теперь. Знание фактов, в том числе таких трагических, каким является геноцид, необходимо. Память о них – залог того, что подобное не повторится в будущем. По прошествии 100 лет мы вспоминаем всех тех, кто стал жертвой бесчеловечности, террора, геноцида. Вечная им память».

Minval.az