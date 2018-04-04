Председатель Национального центра стратегического мышления, экс-глава Партии Мусават Иса Гамбар отправился на лечение в Германию.

Как сообщает Report, Ису Гамбара сопровождает его сын – Тургут.

13 января состояние здоровья Исы Гамбара резко ухудшилось, в связи с чем он был экстренно доставлен в Центральную клиническую больницу. В больнице, куда Иса Гамбар обратился повторно, заявили, что на сей раз его обращение не связано с проблемами с сердцем, пациент был помещен в стационар.

Затем в сопровождении башгана партии Арифа Гаджилы и врача Центральной клинической больницы Иса Гамбар был доставлен на лечение в больницу Hacettepe в Анкаре. 14 марта Иса Гамбар был выписан из больницы и вернулся в Баку.

Minval.az