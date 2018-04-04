Британский боксёр Скотт Вестгарт умер в феврале 2018 года вскоре после победы на ринге. Смерть спортсмена наступила в результате кровоизлияния в мозг. А вскоре его мать Ребекка узнала, что сын давно подписал согласие на посмертное донорство внутренних органов, рассказывает Daily Mail.

58-летняя Ребекка Вестгарт признаётся, что очень гордится своим сыном Скоттом. В больнице она узнала, что боксёр заранее подписал согласие на донорство в случае внезапной смерти. Благодаря пожертвованным им органам врачи сумели спасти сразу семь жизней.

Женщина рассказывает, что сидела у кровати сына и, положив руку ему на грудь, думала о том, кому теперь достанется его сердце. По словам Ребекки, вместе со Скоттом для неё умерли все радости жизни и всё же она нашла утешение в том, что напоследок её сын помог стольким людям.

Несмотря на страшное потрясение, Ребекка не мечтает о запрете бокса — женщина уверена, что её покойный сын и сам бы этого не хотел, отмечает Лайф.

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