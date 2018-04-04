Социальная сеть Facebook удалила 270 аккаунтов и страниц, связанных с российской «фабрикой троллей», или Агентством интернет-исследований (АИИ). Об этом, как передает Minval.az, сообщил глава Facebook Марк Цукерберг.

По его словам, АИИ «неоднократно обманывало людей и манипулировала ими по всему миру». Аккаунты и страницы «фабрики троллей», считает Цукерберг, были нацелены на россиян и русскоговорящих граждан из соседних стран: Азербайджана, Узбекистана и Украины.

Цукерберг отметил, что многие удаленные материалы опубликованы российским Федеральным агентством новостей (ФАН), которое связано с «фабрикой троллей» и входит в медиахолдинг «фабрики медиа».

Власти США считают, что расположенное в Санкт-Петербурге «Агентство интернет-исследований» пыталось влиять на выборы американского президента в 2016 году.

В феврале 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения 13 россиянам по этому делу. Вашингтон будет добиваться их экстрадиции.

Minval.az