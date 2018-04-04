Посетитель пасхального фестиваля в Аркосе-де-ла-Фронтера погиб во время энсьерро — традиционного испанского развлечения, участники которого убегают от специально выпущенных из загона быков.

Как передает «Лайф», на кадрах, снятых зрителями Эньсерро, видно, как бык по кличке Трамперо наносит несколько ударов рогами мужчине в жёлтой куртке, а затем прокатывает его по земле. Другие участники развлечения пытаются отвлечь разъярённое животное, но это удаётся им далеко не сразу.

После того, как бык по оставил свою жертву в покое, на помощь мужчине пришли зрители. Участника фестиваля сразу же доставили в больницу, но помочь ему врачи не смогли — мужчина скончался от повреждения лёгких, сообщает Mirror. Мэр Аркоса-де-ла-Фронтера выразил соболезнования семье погибшего.

Minval.az