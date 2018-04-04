Еще год назад поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина разыскали в интернете интересный снимок, на котором артисты запечатлены на Кипре с местным адвокатом Семеном Погосяном. Тогда и поползли слухи, что супруги купили на острове шикарный дом за 2 миллиона евро и получили гражданство Кипра. Максим Галкин эту новость опровергал.

А недавно фанаты звездной пары обнаружили на просторах интернета свежие фото Аллы и Максима из Кипра. На сей раз — с 4-летними двойняшками Гарри и Лизой.

«Комсомольская правда» решила уточнить эту информацию у адвоката Семена Погосяна.

«Да, они купили недвижимость на Кипре в мае прошлого года. Они получили гражданство, чего уже скрывать. На Кипре с 2011 года существует программа: если вы инвестируете в недвижимость от 2 миллионов евро (до 2013 года минимальная сумма вложений была на 500 тысяч евро больше. — ред.), то вы вправе претендовать на гражданство этой страны. Вместе с покупателем паспорта Кипра получают и его близкие: жена, дети. Сначала получают гражданство родители (спустя 3 — 6 месяцев после сделки и проверки документов. — ред.), а потом через месяц-полтора и дети. В этот раз Пугачева с Галкиным уже ко мне не обращались. Думаю, решили, что информация об их гражданстве пошла от меня, хотя я никому ничего не говорил.», — подтвердил Погосян.

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