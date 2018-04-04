Россия, похоже, приступила к приданию импульсов активности политике в ближнем зарубежье посредством комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Этот институт поддержал назначение Михаила Бочарникова послом в Азербайджан.

Согласно устоявшейся в дипломатических кругах практике, новые назначения предопределяют перемены в политике. Нередко назначенцы инициируют неординарные начинания, подчеркивая тем самым добрые намерения и готовность направить отношения в новаторские русла во имя общей выгоды.

Однако на этот раз, как кажется, происходит обратное. Новое дипломатическое назначение совпало с решением Москвы сделать щедрый подарок противнику Азербайджана – Армении в виде очередного беспроцентного кредита. Он предусмотрен для закупок качественного вооружения. Речь о стомиллионной подачке стране, которая только вооружается, усугубляя кризисные тенденции в регионе с тремя незавершенными этно-территориальными конфликтами.

Безусловно, Михаил Бочарников, проработавший несколько лет послом РФ в Казахстане, прямого отношения к новой оружейной сделке не имеет. Однако все координируется и направляется из единого центра, где восседает достаточно компетентный истеблишмент. Можно не сомневаться, что в настоящем происходит не случайность, а продуманная тактика использования мягкой силы в отношении Азербайджана.

В России прекрасно отдают себе отчет в том, к чему может привести накачивание военных мускул неадекватного субъекта. Выражаясь воровским сленгом, Армения забила на мирное строительство и обязательства по обустройству общекавказского дома. Она только думает о том, как обобрать соседей, поживиться за чужой счет.

Ублажая сателлита, Москва открывает прямой путь к региональной эскалации, после чего недолго до новых войн. Неужели России это так важно? Разве ей не хочется иметь у собственных рубежей спокойствия в условиях, когда неустанно диверсифицируются новые опасные вызовы?!

В Армении уже эйфория, и там рассматривают новый контракт, как ответ Москвы Баку, который будто бы дистанцируется от военно-технического сотрудничества с Россией. Ереван трубит, мол, Баку, отдавая предпочтение турецким, пакистанским, израильским и белорусским поставщикам вооружений, изменил ближайшему соседу. Как бы ни было, в итоге получается, что Россия умышленно собирается изменить баланс в пользу страны-агрессора. Но Баку на такое не может смотреть сквозь пальцы.

В мире сегодня идет ожесточенная борьба за оружейные рынки, и страны-производители качественной продукции не хотят уступать конкурентам выгодные позиции. Наблюдается жесткая конкуренция, и в ней оружейный рынок Азербайджана фигурирует в качестве благоприятного по нескольким показателям, и в этой сетке платежеспособность покупателя по понятным причинам привлекает наибольшее внимание.

Но даже в свете вполне объяснимых реалий Армения выглядит ненормальной страной, которой опасно и чревато потакать. Раз Москва идет на столь широкие жесты, стало быть, на кону геостратегические расчеты, обращенные на достижение теневых целей.

Не исключено, что решение о предоставлении Еревану выгодного кредита вызвано желанием остановить невиданный разгул антироссийских настроений в убогой стране. Понимая слабости вассала, Россия идет навстречу, чтобы успокоить союзника с ущербным сознанием.

С другой стороны Москва сама вынуждает Баку к пересмотру сложившихся прагматичных отношений, раз вызывающе поддерживает страну, оккупировавшую азербайджанские территории и отлынивающую от разблокирования территориального спора.

Торговля выгодным товаром всегда приносит барыши кругам, контролирующим комплекс экспортно-импортных операций. Не обходится и без откатов, от которых перепадает операторам сделок. Один компетентный российский эксперт на условиях анонимности недавно поведал автору этих строк, что на контрактах, подобных тем, которыми российская сторона потчует Ереван, сидят матерые дельцы, освоившие механизмы привлечения откатов. По его словам, около половины стоимости кредитов, которые выделяются Армении, как правило, оседает в российских финансово-промышленных коридорах. Сбыт выгодных товарных позиций, по его свидетельству, непременно осуществляется в режиме закрытости, и этим не могут пренебречь матерые чиновники. Не зря же говорят, что взятки и откаты – это родные дети бюрократического сословия, восседающего на так называемых жирных позициях. И чему тут удивляться?!

Даже при таком стечении обстоятельств геополитический аспект исследуемого предмета актуализирует вопрос – неужели корпоративный интерес жирующих чиновников перевешивает государственные интересы, закладывает бомбы замедленного действия под интересы России в таком выгодном и привлекательном направлении действия, как азербайджанское? Не лучше ли быть с Баку на здравой, доверительной ноге, выстраивать реалистичные векторы новых отношений?

Ответы на эти вопросы, как видится, будет искать уже новый российский посол, которому придется использовать дипломатическое умение для вывода двусторонних отношений на полосу ясности.

Сильным свойственно уравнивать всех в правах. Но коль речь о балансе сил между агрессором-захватчиком и жертвой его преступлений, тут и в самом деле должен торжествовать осторожный избирательный подход. Раз его нет, то как поверить Москве в его неустанных заверениях, касающихся уважительного отношения к территориальной целостности Азербайджана? Не фейковые ли эти заявления?!

Тофик Аббасов

Minval.az