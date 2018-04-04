Оманский лоукостер «SalamAir» с 14 июня 2018 года начнет выполнение прямых рейсов по маршруту Маскат-Баку, сообщают оманские СМИ

«Лоукостер SalamAir с 14 июня начнет выполнение полетов из Маската в Баку», -отмечается в информации.

Авиакомпания в понедельник в соцсети уведомила желающих путешествовать на Рамазан-байрам о том, что полеты в Баку из Маската будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и четвергам. Обратные рейсы будут выполняться по средам и пятницам.

Стоимость билета в один конец с вылетом из Баку в Маскат составляет 57,3 оманских реала ($149,03), в обратном направлении – 64 оманских реала ($166,45).

Minval.az