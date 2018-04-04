Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к отправляющимся в Грузию владельцам транспортных средств и водителям.

Как сообщил Report начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев, по информации посольства Грузии в Азербайджане, 15 декабря 2017 года был принят закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельца транспортного средства, зарегистрированного вне Грузии, но передвигающегося по территории Грузии, 26.01.2018 был создан Центр обязательного страхования для выполнения обязательств по страхованию и устранению недопонимания.

К.Алиев отметил, что в связи с этим с 1 марта этого года владелец или водитель транспортного средства в течение всего периода пребывания на территории Грузии должен застраховать свою гражданскую ответственность:

«По грузинскому законодательству, с 1 марта этого года планируется штрафование лиц, не имеющих договора об обязательном страховании, от 100 до 200 лари. В связи с этим Главное управление ГУГДП МВД доводит до сведения отправляющихся в Грузию владельцев или водителей транспортных средств, чтобы при въезде на территорию Грузию в таможенных пунктах (Сарпи, Красный мост, Казбеги, Садахло) и на других границах в ближайших центральных отделениях (банки, платежный терминал, веб-сайт и брокерские пункты) они приобретали страховые пакеты на весь срок (15 дней, 30 дней, 90 дней, 1 год) пребывания в Грузии.

Minval.az