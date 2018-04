Стрельба в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube в США была открыта жительницей штата Калифорния по имени Насим Агдам.

Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, женщина, которая после стрельбы покончила с собой, проживала в городе Риверсайд, а также в Сан-Диего. По предварительным данным, она не имела какого-либо отношения к компании YouTube.

Телекомпания NBC в свою очередь сообщает, что Агдам было 39 лет. Она была вооружена пистолетом. По информации источников, женщина знала одного из пострадавших — мужчину, который, вероятно, и являлся ее изначальной целью нападения. Он госпитализирован и находится в критическом состоянии.

***

В штаб-квартире YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла стрельба. Стрелком оказалась женщина. По предварительным данным, она застрелилась, передает «Медуза» со ссылкой на CNN.

В результате происшествия были ранены три человека, их доставили в одну из больниц Сан-Франциско. Один из пострадавших, 36-летний мужчина, находится в критическом состоянии, заявили в больнице. Нападавшая была знакома как минимум с одной из жертв, сообщили в полиции.

Стрельба произошла около 13 часов по местному времени (около 00:00 часов по бакинскому времени) в открытом кафе возле здания штаб-квартиры YouTube, где работают около 1700 человек. Сотрудников компании эвакуировали.

UPDATE: Female shooter in incident at YouTube headquarters in San Bruno, California, is dead, CBS News confirms. pic.twitter.com/ClDjOxMO79

— CBS News (@CBSNews) 3 апреля 2018 г.