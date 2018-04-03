Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает правильным план экономических и политических преобразований, который хотел реализовать в стране экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили. Об этом он заявил в интервью украинскому отделению BBC.

«Миша Саакашвили — мой друг. Он для меня олицетворение части народа, который я бесконечно люблю после своей нации. Миша много сделал в Грузии, придет время, и его будут оценивать без эмоций. На самом деле, то, что говорила команда Саакашвили, — план, который необходимо включить в экономический и политический порядок дня, правильный. Вы же понимаете, что это надо делать», — сказал Ющенко.

При этом он усомнился в том, что деньги на организацию протестов в Киеве Саакашвили мог брать у России, как заявляли ранее в Генпрокуратуре Украины.

«Не могу комментировать это, мне ничего не известно. Мне трудно соединить фамилию Саакашвили и Путина, Саакашвили и Россию, не складывается у меня это. Но я не исключаю, мир таков, что все может быть, гарантий выписывать не хочу», — отметил экс-президент.

Он также выразил уверенность в том, что Украину должны «строить» украинцы — «как бы ни относился к этому наш друг из Польши, Грузии или Литвы».

«Но это не вина этих людей, мы же их пригласили. Почему мы стрелы бросаем им в спину сейчас?» — добавил Ющенко.

Minval.az