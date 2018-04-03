Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил о праве израильтян на собственное государство. «Я думаю, что палестинцы и израильтяне имеют право на собственную землю. Но должен быть мирный договор, который обеспечит стабильность и нормальные взаимоотношения,» — сказал представитель королевской семьи в интервью американскому журналу The Atlantic («Атлантик»).

При этом принц отметил, что у Эр-Рияда есть религиозные опасения по поводу судьбы священной для мусульман мечети в Иерусалиме и прав палестинцев, но нет неприязни к другим народам.

На сближение с Израилем, считают наблюдатели, Саудовскую Аравию подталкивает ухудшение отношений с Ираном. Принц Мухаммед, который неоднократно резко высказывался об иранском руководстве, и на этот раз обвинил аятоллу Али Хаменеи в стремлении завоевать мир и сравнил его с Гитлером.

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