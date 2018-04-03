Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует вывести войска США из Сирии и «вернуть американских военных домой».

Об этом он заявил в ходе конференции по итогам встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

«Мы добились огромного успеха в борьбе с ИГ, я хочу вывести, я хочу вернуть военных домой», — сказал Трамп. Его выступление транслировал NBC.