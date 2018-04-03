Об этом он заявил в ходе конференции по итогам встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.
«Мы добились огромного успеха в борьбе с ИГ, я хочу вывести, я хочу вернуть военных домой», — сказал Трамп. Его выступление транслировал NBC.
Об этом он заявил в ходе конференции по итогам встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.
«Мы добились огромного успеха в борьбе с ИГ, я хочу вывести, я хочу вернуть военных домой», — сказал Трамп. Его выступление транслировал NBC.
Дата: 2018/04/03 23:01
Раздел: Новость
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