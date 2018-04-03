Президент России Владимир Путин оценил итоги двусторонней встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, которая завершилась в Анкаре.

По словам российского лидера, программа визита была «насыщенной и содержательной». На встрече в узком составе президенты Путин и Эрдоган обсудили ключевые темы двусторонних отношений, в том числе, в области ОПК.

В частности, речь зашла о поставках Турции комплексов С-400.

— Приняли решение ускорить поставку этих эффективных российских оборонительных комплексов Анкаре, — сказал Путин.

Minval.az