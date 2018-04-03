Специалисты научной лаборатории Минобороны Великобритании в Портон-Дауне не смогли установить страну происхождения нервно-паралитического вещества «Новичок», которое было использовано при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает Sky News.

Глава лаборатории Гари Эткенхед в разговоре с телеканалом подтвердил, что экспертам не удалось найти доказательства версии, согласно которой «Новичок» был произведен в России.

При этом, по его словам, у «Новичка» военное происхождение — его производство можно было организовать только на государственном уровне.

Ранее сообщалось, что именно сотрудники правительственной лаборатории в Портон-Дауне (Dstl) помогли установить, что при атаке на Скрипаля 4 марта использовался нервно-паралитический газ «Новичок».

Газета Financial Times ранее сообщала, что 15 марта министр обороны Великобритании пообещал Dstl выделить дополнительные 48 млн фунтов стерлингов на новые исследования в этой области.

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