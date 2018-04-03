Генеральный прокурор Закир Гаралов принял делегацию, возглавляемую министром юстиции Турецкой Республики Абдульхамидом Гюлем.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе встречи генпрокурор сказал, что основанные на принципах дружбы и братства азербайджано-турецкие отношения поднялись на уровень надежного стратегического сотрудничества.

С удовлетворением подчеркнув установленное между странами двустороннее правовое сотрудничество, З.Гаралов отметил, что правоохранительные органы Азербайджана приняли активное участие в оперативно-следственных мероприятиях по уголовному делу, возбужденному в связи с событиями в Турции 15 июля 2016 года.

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