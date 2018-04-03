В метро немецкого города Дуйсбург на западе Германии столкнулись два поезда.
Об этом пишет RT со ссылкой на Focus Online.
Отмечается, что в результате происшествия пострадали 20 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
В метро немецкого города Дуйсбург на западе Германии столкнулись два поезда.
Об этом пишет RT со ссылкой на Focus Online.
Отмечается, что в результате происшествия пострадали 20 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Дата: 2018/04/03 22:33
Раздел: Мир
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