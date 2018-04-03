В метро немецкого города Дуйсбург на западе Германии столкнулись два поезда.

Об этом пишет RT со ссылкой на Focus Online.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали 20 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Minval.az