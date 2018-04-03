Объединенный конгресс азербайджанцев Украины, выступивший с заявлением от имени наших соотечественников в этой стране, осудил попытки группы азербайджанцев, эмигрировавших в страны Европы, навредить имиджу нашей страны. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Авторы заявления подчеркнули, что сегодня они обеспокоены нерешенностью армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, являющегося самой болезненной проблемой азербайджанского народа, выразили надежду на то, что азербайджанское государство, использующее все возможности, добьется мирного решения этого конфликта, отметили, что они стараются добросовестно выполнять все обязательства, возложенные на них в этой сфере.

Наши соотечественники в Украине отметили, что экономическое развитие Aзербайджана, повышение политической силы нашей страны, в членство ряде авторитетных международных организаций, в частности признание нашей страны как значимого партнера в этих организаций, формирует полноценную информацию об Азербайджане. Однако некоторые наши соотечественники не понимают, что необдуманно отвечая на подозрительные призывы, наносят большой урон международному имиджу нашей страны.

Minval.az